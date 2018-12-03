تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامهم بالشروع في قتل ضابط، فأطلق رصاصة بالخطأ تسببت في وفاة سائق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم، بنشوب مشاجرة بين ضابط شرطة وسائق وأصدقائه للخلاف على "ركنة سيارة" فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء أثناء المشاجرة ما تسبب في إصابة سائق برصاصة أودت بحياته.

وكشفت كاميرات المراقبة قيام نحو 3 أشخاص من محاصرة الضابط بسبب مشاجرة بينهم مستخدمين أسلحة نارية، واشتبكوا معه فأطلق عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الضابط و3 آخرين من الطرف الثاني، وإحالتهم للنيابة التي مازالت تواصل التحقيق في الواقعة.

وأخلت النيابة في وقت سابق سبيل الضابط بضمان وظيفته، ونسبت له تهمة القتل الخطأ.