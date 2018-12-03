بينهم "لاعب أسوان".. إحالة متهمين بـ"الانضمام لتنظيمات إرهابية" لمحكمة أمن الدولة طوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قال مصدر قانوني، إن نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين في القضية رقم 840 لسنة 2017، لمحكمة جنايات أمن دولة طوارئ. وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر. من أبرز المتهمين بالقضية، لاعب نادي أسوان حمادة السيد.

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