محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استضافت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية عددا من طلاب المدارس، في إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد "، التي تهدف للتعريف بدور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية في عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.
شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الإسكندرية" تستضيف طلاب المدارس ضمن مبادرة " كلنا واحد" للتعريف بدور رجال الشرطة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .