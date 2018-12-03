"أمن الإسكندرية" تستضيف طلاب المدارس ضمن مبادرة " كلنا واحد" للتعريف بدور رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استضافت مديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية عددا من طلاب المدارس، في إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد "، التي تهدف للتعريف بدور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية في عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.