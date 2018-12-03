"طائرات وعربة مدرعة".. 13 صورة ترصد جناح الإمارات في معرض "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشارك بالمعرض، ممثلي أكثر من 373 شركة عالمية، فيما ضم أجنحة دولية لنحو 19 دولة من جميع أنحاء العالم، من بينها دولة الإمارات، والتي شاركت بالعديد من الأسلحة والذخائر.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" 13 صورة ترصد مشاركة دولة الإمارات في معرض "إيديكس 2018":