إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، الإثنين، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن سرعة الرياح بلغت 32 عقدة جنوبية وارتفعت الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1007 مللى بار وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.