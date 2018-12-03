محمد شعبان ثالث العالم في كمال الأجسام يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، البطل المصري محمد شعبان بعد تتويجه بالميدالية البرونزية وحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة كمال الاجسام التي أقيمت برومانيا، وكان في استقباله بمطار القاهرة عددًا من أفراد أسرته وأصدقائه.

وحقق الشاب المصري محمد شعبان الإمبابي، فوز كبير حينما حقق المركز الثالث علي مستوي محترفي كمال الأجسام في البطولة التي شهدتها العاصمة الرومانية، والتي ضمت مشاركة ٢٣ لاعبا محترفا من ألمانيا وبلجيكا وصربيا وليتوانيا وأمريكا وإيطاليا ورومانيا وروسيا وأسبانيا وإيران.

وكان البطل المصري محمد شعبان هو المشارك العربي الوحيد.