"أولى ثانوي بنظام البوكليت".. "التعليم" تصدر كتابًا دوريًا للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018- 2019.

وبحسب الكتاب الدوري، فإنه في إطار الحرص على إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي؛ لتدريبهم وتهيئتهم على أنماط نظام التقييم الجديد، والتي تعتمد على قياس مهارات الفهم، والتطبيق، والمهارات العليا للتفكير، خاصة في ظل اعتياد الطلاب خلال الأعوام الدراسية السابقة على نوعية ثابتة من أنماط التقييم، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بالآتي:

- عقد امتحان "تجريبي" لطلاب الصف الأول الثانوي العام بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019؛ لتحقيق الأهداف المشار إليها، دون احتساب أي من نتائج تلك الامتحانات التجريبية ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

- يبدأ الامتحان اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، طبقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم.

- إعلان جدول الامتحان التجريبي قبل وقت انعقاده بوقت كاف بالاماكن الظاهرة بمدارس التعليم الثانوي العام وإخطار الطلاب بموعد عقده.

- احتساب النتيجة النهائية لدرجات الطالب في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، في ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- تكليف مدير عام التعليم العام بالمديريات، باستلام الامتحانات من المركز القومي للامتحانات؛ يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018.

- عقد امتحانات طلاب الصف الاول الثانوي العام المقيدين في نظام الدمج، أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة.

وكلف وزير التربية والتعليم مديري عموم الإدارات التعليمية بالآتي:

- اتخاذ إجراءات إدارة الامتحانات من حيث: الطباعة، التظريف، التوزيع، على مستوى جميع المدارس الثانوية العامة التابعة لهم، مع العلم أن الأسئلة مدمجة مع أوراق الإجابة "بوكليت"، ويراعى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال أعمال الطباعة.

- حث الطلاب على خوض الامتحان التجريبي المقرر عقده اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019؛ لأهميته في تدريب الطلاب على أنماط نظام التقييم الجديد.

- الإشراف على أعمال تقدير الدرجات داخل المدارس، مع التنبيه مشددًا بتسجيل غياب الطلاب بدقة وانتظام، وتحرير استمارة غياب لكل طالب تخلف عن أداء الامتحان.

- موافاة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بتقرير إحصائي عن نسب الحضور والغياب للطلاب عن كل يوم امتحاني.

- يلغى كل ما يخالف هذا الكتاب من تعليمات مع اعتبار الموضوع مهم للغاية.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018- 2019، يتمثل إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة، كما قررت عقد امتحانين تجريبيين لا يترتب عليهما النجاح والسقوط، يعقد أولهما في يناير المقبل، والثاني في مارس 2019، وذلك قبل عقد امتحانين آخرين نهاية الفصل الدراسي الثاني يحتسب للطلاب أعلاهما للانتقال للصف الثاني الثانوي.