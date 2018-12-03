محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أشاد تادرس قلدس،عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببدء تنفيذ مشروع "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية، خاصة في المحافظات الأكثرا فقرا، موضحا أن هذا المشروع يعمل على كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفًا (1.148.861) أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة.
وأكد قلدس، أن مصر حققت نجاحات كبيرة في معدلات التنمية الاقتصادية، ولكن المواطنين لا يشعرون بذلك بسبب الزيادة السكانية المبالغ فيها، مشيرا إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب توعية المجتمع ومواجهة مشكلات الأمية والبطالة.
وأوضح أن المشاكل الاجتماعية للزيادة السكانية، تتمثل في تدهور أحوال الاسرة ماديا واضطرارهم إلى عمل الأبناء لجلب المال، كما أن زيادة معدلات النمو تعمل على زيادة الاستهلاك اليومي للفرد فيقل الغذاء والخدمات الصحية ونقص المياة النقية وتدهور المعيشة، وطالب النائب بتوسيع مشروع 2 كفاية وزيادة أعداد العيادات التوعوية للسيدات من مختلف الأعمار.
شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مشروع "2 كفاية" بداية مهمة للوعي بالزيادة السكانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .