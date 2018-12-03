بـ50 مليون.. توقيع عقد دراسات وتصميمات امتداد الخط الثاني للمترو إلى قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للانفاق وشركة سيسترا الفرنسية.

وقع العقد عن الجانب المصري الدكتور عمرو عبد السلام شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الفرنسي المهندس فيصل شعبان مدير منطقة الشرق الأوسط بالشركة.

وقال وزير النقل إن هذا العقد يشمل الخدمات الاستشارية الخاصة بالدراسات وأسس التصميم والخصائص العامة والتصميم المبدئي وإعداد مستندات الطرح لامتداد الخط الثاني إلى مدينة قليوب، مضيفا أن إجمالي تكلفة العقد تبلغ 50 مليون جنيه مصري.

وأشار عرفات إلى أهمية هذه الدراسات حيث أن التحديثات التي تمت لدراسات النقل من خلال عدة مكاتب استشارية عالمية منها (سيسترا – الجايكا) أوصت بمد الخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة جهه الشرق موازياً لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب، ويبلغ طول هذا الامتداد 8,8 كم، كما أوصت الدراسات بأن ينتهي الخط عند مدينة قليوب بمحطة تبادلية لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى داخل القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يمتد من شبرا الخيمة إلى المنيب بطول 21.6 كم و20 محطة بطاقة تصميمية 1,760 مليون راكب يوميا، وتم افتتاح آخر مراحله أمام الجمهور عام ٢٠٠٥.