"اتحاد صيد الأسماك": قانون الرياضة يهمش دور وزارة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال اللواء فؤاد عبدالمنعم محمد، ممثل اتحاد صيد الأسماك، إن هناك بعض الملاحظات على قانون الرياضة أولها أن اختصاص اللجنة الأولمبية اختصاص إداري والوزارة اختصاص مالي، وأن اللجنة لا تمتلك الكوادر الإدارية لأداء دورها وعلى الوزارة أن تؤدي الدور كاملا ويجرى إسناد الاختصاصين لها المالي والإداري.

وأضاف محمد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أشرف رشاد، رئيس اللجنة، أن اللجنة الأولمبية تطلب الحصول على موافقة في عدد من الفعاليات للاتحادات والأندية وهذا الأمر مخالف للقانون لأن اللجنة بمثابة هيئة رياضية تابعة للوزارة وليس من حقها أن تطالب الهيئات الرياضية الأخرى بالحصول على موافقات أو ما شابه وهذا اختصاص أصيل للوزارة.

وأوضح ممثل اتحاد صيد الأسماك، أن دور وزارة مهمش في القانون والأفضل عودة دور الوزارة مع تعديل جهود الاستثمار الرياضي وما يتفق الدولة، مشيرا إلى أن مركز التسوية والتحكيم داخل اللجنة لتعيين أعضائه وهذا الأمر يثير تساؤلات كثيرة، مطالبا بإنشاء مركز تسوية خاص مستقل على غرار محكمة الأسرة وأن تكون أحكامه واجبة التنفيذ.