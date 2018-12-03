الصحة: فحص 12.5 مليون مواطن بحملة "فيروس سي" منذ انطلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص أكثر من نصف مليون مواطن في ثاني أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين أجروا الفحص في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين وصل إلى 12.5 مليون مواطناً، حتى مساء أمس الأحد، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 34 ألف و659 طالب بالمرحلة الثانوية فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي ٢٢٠٦ مدرسة منها ١٦٥٩ مدرسة تم بدا المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض ستبدا فى يوم ٩ ديسمبر الحالى ، فضلا عن٤٦٧ معهد ازهري ستبدأ يوم ٧ ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد أن محافظة أسيوط كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد ٨ الاف و ٦٦١ طالب، والفيوم ٥ الاف و ٧٣٠ طالب، والاسكندرية ٥ الاف و ٦٢٢ طالب، والبحيرة ٤ الاف و ٧١٧، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى فبراير 2019.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 647 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" حتى أمس الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 209 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ93 ألف و 103 مواطناً، ثم المنوفية بـ90 ألف و310 مواطناً، ثم بني سويف بـ66 ألف مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 134% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ109%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تستهدف 20 مليون مواطناً، ويتم تنفيذها في 1877 نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية.

ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الإلكتروني www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً، بالاضافة للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.