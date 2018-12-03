أخبار مصر | على هامش "إيديكس 2018".. "العصار" يستقبل وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على هامش "إيديكس 2018".. "العصار" يستقبل وزير احتياجات الدفاع لكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وانج جونج هونج وزير احتياجات الدفاع لدولة كوريا الجنوبية، وذلك على هامش انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة في مصر في الفترة من 3-5 ديسمبر الجاري.

وتم خلال اللقاء الترحيب بالسيد وانج جونج هونج والوفد المرافق له والتأكيد على العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الصديقين، إلى جانب تثمين المشاركة الفعالة لعدد (9) شركة كورية في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والعالمي ويعتبر ملتقى لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المشاركين كما يعد فرصة للاطلاع على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعات الدفاعية في دولة كوريا الجنوبية وتبادل الخبرات بينها وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات المصرية والعالمية المشاركة في المعرض.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهم معروضات الشركات المشاركة في المعرض وأهميته لفتح مجالات للتعاون المشترك، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعة والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعتبر قاعدة صناعية يتم الانطلاق منها إلى عقد شراكة مع الشركات المناظرة لها من دولة كوريا الجنوبية.

وأشاد "وانج" بالتنظيم الجيد للعرض وأنه كمعرض يقام للمرة الأولى إلى أنه اجتذب الكثير من الشركات العالمية وكان من الضروري مشاركة الشركات الكورية في هذا المعرض، مشيرًا إلى أنه قام بالمرور على الجناح المصري وأذهله ما اطلع عليه من تكنولوجيا متقدمة في مجال تصنيع السلاح بمصر وأنه سيتم التعاون بين الجانبين من خلال اللجنة الثنائية المشتركة لدراسة أوجه التعاون المستقبلي والتي من أهمها التعاون في مجال الذخيرة والهاونزر.

