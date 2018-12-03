أخبار مصر | وكيل "محلية النواب" يطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحي لقرى الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "محلية النواب" يطالب الحكومة بتوصيل الصرف الصحي لقرى الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، الإسراع في توصيل خدمات ومشروعات الصرف الصحى لقرى محافظة الفيوم.

وتقدم "عبد الواحد" بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن أن هناك العديد من القرى الكبيرة داخل نطاق دائرتى الانتخابية مدينة سنورس بمحافظة الفيوم محرومة من خدمات الصرف الصحى.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك قرى لم يتم استكمال مشروعات الصرف الصحى بها منها قرى جبلة وبيهمو والتوفيقية وسنهور القبيلية والبحرية والكعابي ومنشأة عطيفة والإخصاص وداور جبلة ومنشأة طنطاوي.