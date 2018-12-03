أخبار مصر | برلماني: "إيديكس 2018" خير دليل على امتلاك مصر معايير القوة العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: "إيديكس 2018" خير دليل على امتلاك مصر معايير القوة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن معرض "ايديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية يمثل إضافة إلى جوانب الثقل العسكري المصري، ويؤكد امتلاك مصر لمعايير القوة العسكرية، بامتلاكها العديد من المعدات المميزة والمهارات العسكرية لقادتها، إضافة إلى قدرتها على التصنيع العسكري.

وأشار "غلاب"، في تصريحات صحفية، إلى أن المعرض يعتبر فرصة ذهبية لاستعراض إمكانيات العارضين المصريين الذين سيمثلون قدرات السوق المحلية، ما يسهّل عقد العديد من صفقات التسليح ومذكرات التفاهم المشترك، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى التصنيع المشترك مع الشركات الكبرى بدلا عن استيراد الأسلحة، كما أشاد بحسن التنظيم بالمعرض وتوفير الممرات التي تسمح بانسيابية المرور لمشاهدة كافة المعروضات بشكل واضح.

وأكد النائب على أهمية المعرض في التعرّف على جديد الترسانة الحربية العالمية، والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، وبما يسمح بتبادل الخبرات مع الدول الكبرى في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية، في ظل حرص مصر على تطوير صناعة السلاح بها، والتي تعتبر جزءًا من خطة مصر في مكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة، مشيرًا إلى أن المعرض يضم شركات الصناعات الدفاعية من أكثر من 40 دولة، والتي تقوم بعرض منتجاتها بالمعرض، بما يسمح بالاطلاع على الجديد في عالم التسليح والتكنولوجيا.