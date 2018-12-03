أخبار مصر | "بنك ناصر" ينظم دورات تدريبية لـ337 موظفا خلال 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنك ناصر" ينظم دورات تدريبية لـ337 موظفا خلال 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اهتمام البنك بالاستماع لمتطلبات العملاء والعمل على سرعة تلبيتها لذلك حرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة لكل من الموظفين والعملاء وأن تواكب خدماته أحدث النظم المصرفية لذلك تم انشاء مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 أكتوبر بمساحة 480 مترا؛ لتوفير الدورات التدريبية للموظفين، بالإضافة إلى الاتفاق مع المعهد المصرفي لعقد عدة دورات تدريبية للموظفين.

وأوضح شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بتنظيم عدة دورات تدريبية هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، حيث تم تدريب أكثر من 337 موظف بالبنك خلال الأربعة أشهر الماضية بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وصولا للمستوى الخدمي الذي يتناسب وعراقة البنك وأهدافه.

وأضاف أن البنك يضم ألف موظف على مستوى كبير من الخبرة ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية للبنك، ويتم سنويا تخصيص ميزانية لتدريب الموظفين للارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، حيث تم تدريب 800 موظف في العام المالي الماضي للنهوض بفريق متفوق ومتميز يعكس رؤية ورسالة البنك.

واستعرض الدورات التدريبية المنفذة بالبنك مؤخرا مثل البرنامج التدريبي المنعقد بمركز تنمية الموارد البشرية بالبنك بمدينة ٦ أكتوبر المقام بالتعاون بين البنك و بين قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل بمشاركة ٥٥ من السادة مديري عموم و مديري الادارات و الأعضاء القانونيين بقطاع الشئون القانونية و محامي الفروع كما تم عمل دورة تدريبية لورش العمل الخاصه بلائحه التكافل الجديدة بالبنك هذا، بالإضافة الي برامج خاصة بالإكسل "برامج التسويق، برامج تنمية مهارات العاملين بقطاع الموارد البشرية، برامج تنمية مهارات اللغة الانجليزية وبرامج CMA وبرنامج إعداد قادة المستقبل" كما سوف يتم قريبا عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالبنك في برنامج الشمول المالي.

وتابع أن الدورات التدريبية المنفذة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتطويره والتي يندرج ضمنها العديد من المحاور بدءا من تحديث و تطوير البنية الأساسية للفروع واستحداث مهام جديدة وتطوير نظم الحاسب الآلي والميكنة وطرح خدمات جديدة تواكب سياسة الشمول المالي وتصب في النهاية لصالح تقديم خدمة جيدة وميسرة للمواطنين، مشيرا إلى أن التدريب عامل رئيس في ضمان أن موظفينا يقدمون لعملائنا أفضل خدمة مصرفية وتشجع موظفي البنك على تلبية توقعات العملاء باستمرار.