أخبار مصر | مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثامن حول دور المرأة في التنمية

صرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأنه تم خلال فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول" دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" الذي عقد في واجادوجو بدولة بوركينا فاسو في الفترة من 30 نوفمبر-1 ديسمبر 2018، اعتماد قرار باستضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الوزارى الثامن عام 2020 لتنتقل بذلك الرئاسة من دولة بوركينا فاسو إلى جمهورية مصر العربية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت ضمن وفد رسمي يمثل جمهورية مصر العربية في حضور فعاليات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة ببوركينا فاسو والذي حمل هذا العام شعار "تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والآفاق المستقبلية"، حيث قامت الدكتورة مايا بإلقاء كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر.