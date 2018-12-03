مصر | مشروع قرارت تنفيذ قانون وحدات الطعام أمام مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع قرارت تنفيذ قانون وحدات الطعام أمام مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بمشروع قرارت تنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، والذي تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه في سياقه القانوني السليم، وذلك بعد صدور القانون في أبريل الماضي عقب موافقة البرلمان عليه.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن هذه القرارت الصادرة بقرار من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام والذي شمل في أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وأضاف "مهران"، أن هذه القرارت ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذي شمل في مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

كما تختص هذه القرارت بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين.