مصر | حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما مخدرات بالتجمع

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قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم مواد مخدرة بالتجمع. وتعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بترويج "هاني.م"، و"كريم ش" عاطلين مواد مخدرة بدائرة القسم. وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين الاثنين، وبحوزتهما 24 قطعة حشيش، 130 قرص ترمادول مخدر قبل ترويجهما بدائرة القسم، 1700 جنيه من متحصلات تجارتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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