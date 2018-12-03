مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري في تل الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري في تل الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما ربع كيلو من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري، وذلك أثناء استقلالهما سيارة نقل بمنطقة العمار دائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية إلى العميد عصام عطوان مدير مباحث المديرية بقيام المتهم "حسين. إ. م" 20 عامًا عاطل سبق اتهامه في القضية جنايات مركز أبو حماد بتهمة "مخدرات"، والمتهم " إبراهيم. ر. أ" 40 عامًا عاطل" مقيم تل البلد – دائرة مركز التل الكبير، بالاتجار في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات.

وعلى الفور تم تكليف المقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، ومعاونه النقباء محمود فراج، ومصطفى العدوي، الذي قاموا بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المتهمين وتم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة نقل شرقية رقم " 76456 " وبحوزتهما سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، و2 طلقة من ذات العيار، وربع كيلو من جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي 1175 جنيها، و2 هاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهما بعملائهم والسلاح الناري لدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

