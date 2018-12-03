مصر | 2 فبراير.. استكمال المرافعة في محاكمة 32 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

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أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة إجراءات محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهما إلى 32 بعد قيام 14 متهما بعمل إعادة إجراءات محاكمته لجلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج. وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.



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