شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحتفل بأعياد الطفولة في الإسكندرية: «احنا معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «احنا معاك»، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية احتفالية أعياد بقصر ثقافة الانفوشي بمشاركة 7 مؤسسات للرعاية الاجتماعية منها جمعية الإسكندرية بنين/بنات، وجمعية الحرية بنين/بنات، وجمعية كاريتاس، ومجمع الدفاع الاجتماعي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم أعقبها فقرات فنية واستعراضية، كما تم عرض فقرة للمسرح الإيقاعي وفقرة إنشاد ديني، كما عرض مجمع الدفاع الاجتماعي عدد من الفقرات الفنية تعكس مهارات الأطفال ومستوى تدريبهم كان منها فقرة مسرح العرائس وفقرة للوحة كهربائية قام بتركيبها أبناء الدار.

التضامن تحتفل بأعياد الطفولة في الاسكندرية

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض ضم منتجات المؤسسات الاجتماعية التي أنتجت من خلال الورش التدريبية. وتأتي تلك الاحتفالية ضمن احتفاليات وزارة التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة في المحافظات المختلفة بهدف رفع التوعية المجتمعية بحقوق الأطفال من الرعاية المتكاملة وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ومشاركة المجتمع المدني في دمج الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

يشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل قد بدء منذ عام 1954 ويتم الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يتزامن مع تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1990.