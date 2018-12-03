شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة 4 فجر الثلاثاء، لمدة 6 ساعات، نظراً لتنفيذ أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.

وناشدت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.