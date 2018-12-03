شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توقع عقد استشارات مد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الاثنين، توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيسترا الفرنسية.

ووقع عن الجانب المصري الدكتور عمرو عبدالسلام شعت، نائب وزير النقل، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الفرنسي المهندس فيصل شعبان مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.

وصرح وزير النقل بأن هذا العقد يشمل الخدمات الاستشارية الخاصة بالدراسات وأسس التصميم والخصائص العامة والتصميم المبدئي وإعداد مستندات الطرح لإمتداد الخط الثاني إلى مدينة قليوب، مضيفا أن إجمالي تكلفة العقد تبلغ خمسون مليون جنيه مصري.

النقل توقع عقد استشارات مد الخط الثانى لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب

النقل توقع عقد استشارات مد الخط الثانى لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب

وقال عرفات إن أهمية هذه الدراسات تنتج من كون التحديثات التي تمت لدراسات النقل من خلال عدة مكاتب إستشارية عالمية منها (سيسترا – الجايكا) أوصت بمد الخط الثانى للمترو من محطة شبرا الخيمة جهة الشرق موازياً لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب ويبلغ طــــول هذا الامتــداد 8،8 كم، كما أوصت الدراسات بأن تكون نهاية الخط عند مدينة قليوب محطة تبادلية لتبادل الخدمة مع السيارات القادمة من محافظات الوجه البحري إلى داخل القاهرة الكبرى.

يشار إلى أن الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يمتد من شبرا الخيمة إلى المنيب بطول 21.6 كم وعدد (20) محطة بطاقة تصميمية 1،760 مليون راكب / يوم وكان قد افتتحت آخر مراحله للجمهور عام ٢٠٠٥.