شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا هدرا بعد عودته من رحلته العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

واطمأن قداسته على سلامة الأنبا هدرا بعد عمليتي تغيير مفصلي الركبة التي أجراها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.