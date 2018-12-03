شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحصنا 12.5 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص أكثر من نصف مليون مواطن في ثاني أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين وصل إلى 12.5 مليون مواطناً، حتى مساء الأحد، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 34 ألفا و659 طالبا بالمرحلة الثانوية في محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي ٢٢٠٦ مدرسة منها ١٦٥٩ مدرسة تم بدء المسح بها، و٨٠ مدرسة تمريض ستبدأ في يوم ٩ ديسمبر الجاري، فضلا عن ٤٦٧ معهد أزهري ستبدأ يوم ٧ ديسمبر الجاري.

وأضاف أن أسيوط كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٨ آلاف و٦٦١ طالب، والفيوم ٥ آلاف و٧٣٠ طالب، والإسكندرية ٥ آلاف و٦٢٢ طالب، والبحيرة ٤ آلاف و٧١٧، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في فبراير 2019.

وأوضح «مجاهد» أن هناك 647 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» حتى الأحد، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 209 آلاف مواطن، تلتها سوهاج بـ93 ألف و103 مواطناً، ثم المنوفية بـ90 ألف و310 مواطناً، ثم بني سويف بـ66 ألف مواطن.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 134% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ109%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.