شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يوافق على إرجاء القروض والفوائد لمستثمري السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على تأجيل جميع أقساط القروض والفوائد المستحقة لجميع المستثمرين لمدة عام ینتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، مع سريان المبادرة الخاصة بالإحلال والتجديد للفنادق.

وقال هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن تحرك كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وعقد اجتماع مع قيادات البنوك، ومحافظ البنك المركزي، من أجل الخروج بتلك القرارات التي تعد قبلة الحياة بالنسبة لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن القطاع يتوجه بالتقدير والشكر للمحافظ طارق عامر، الذي يعد أحد أبرز الداعمين للقطاع السياحي منذ أول يوم عمل له.

وأضاف «علي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المبادرة تشمل محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ومحافظة الأقصر، وكان هناك عدد من المستثمرين على رأسهم حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وتامر مكرم، أحد مستثمري شرم الشيخ، حيث التقى مستثمرو القطاع، محافظ البنك المركزي، وتم استعراض التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وذلك بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بحضور رؤساء مجالس إدارات البنوك الوطنية «الأهلي، ومصر، والقاهرة»، حیث تم عرض مشكلات المستثمرين، وطالب المحافظ بضرورة إيجاد حلول لتلك المشكلات، والوقوف بجانب المتعثرين، وتفعیل مبادرات البنك المرکزي للنهوض بالقطاع السیاحي.

کما عرض حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، مشكلة أتوبيسات النقل السیاحی، وحاجاتها إلى إحلال وتجديد، ووافق محافظ البنك المرکزي علی احتساب فائدة ٥% على الـ٥٠ مليون جنيه الأولى، ثم ١٠% على ما يزيد، كسعر إقراض لإحلال وتجديد الأتوبيسات.

وفي نهایة اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء الشکر لمحافظ البنك المرکزي لاستجابته وسعة صدره وموافقته علی التأجیل والوقوف بجانب مستثمری القطاع السیاحی.