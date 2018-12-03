شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قصص نجاح مبهرة للمبادرات المجتمعية بدعم من شركة إكسون موبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصص نجاح مبهرة للمبادرات المجتمعية التى تدعمها شركة إكسون موبيل مصر لأكثر من 115 عاماً من تواجدها فى مصر، وذلك فى مجالات تمكين المرأة اقتصادياً وتنمية التعليم العام والفنى، ورفع قدرات الشباب وريادة الأعمال المجتمعية فى محافظات مصر ومنها: "إناكتس، إشراق، STEM، قسم البتروكيماويات بالمدرسة الفنية فى السويس، صنعتي، منح VTEC للتعليم الفني بالإسكندرية دبلومه المعلم المحترف بالجامعة الأمريكية، وتعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة بالفيوم.

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