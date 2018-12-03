شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المركز الإعلامى للوزراء يسلط الضوء على فوز طلاب بمسابقة "إيناكتس" العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه إستمرارا لنشر سلسلة قصص نجاح "من أصعب بداية - لأنجح نهاية"، سلط المركز الضوء على فوز طلاب جامعة 6 أكتوبر بالمركز الثانى بمسابقة "إيناكتس" العالمية والتى تهدف لريادة المشروعات التنموية.
ونجح الطلاب بفضل أبحاثهم في إبراز دور قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركزقطور بمحافظة
الغربية، والتي تشتهر بزراعة الياسمين، واحتلت المركز الأول في انتاج الياسمين عالمياً بنسبة 45% وبنسبة 75% من الإنتاج المحلي.
واعتمد الطلاب في زراعتهم للياسمين على التسميد العضوي عن طريق الديدان العضوية، وبالتالى إنتاج ياسمين خالى من أى ملوثات كيماوية، وتعد هذه القرية منالقرى النموذجية في جمهورية مصر العربية.
وأعلن المركز إستمراره فى إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التى تجرى على أرض مصر ومن شأنها أن تسهم فى تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
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