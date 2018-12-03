شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تجيب على سؤال حكم تنظيف الحاجب للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم تنظيف الحاجب للمرأة. وقال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تفعل بحواجبها ما تشاء طالما أن الهدف هو التزين للزوج، أما غير المتزوجة فليس لها سوى تنظيف الشعر الزائد فقط.

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