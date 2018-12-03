جولة بالفيديو داخل الجناح المصرى للصناعات الدفاعية والعسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرة الخليج 365، المنتجات العسكرية المعروضة بالجناح المصرى، المشارك بفعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.
ويقام معرض إيديكس على مدار ثلاث ايام، بعد أن شهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من ضيوف المعرض الذى يتجاوز عدد زواره 10 آلاف زائر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد أجنحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".
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