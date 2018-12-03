شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة نشاط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمتابعة تقرير حول أداء الجهاز والمشروعات التى يمولها، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير .

وكانت جامع أكدت فى تصريحات سابقة لها، على أن الجهاز فى الفترة من يناير 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018 ضخ 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالى 441 ألف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحت حوالى 642 ألف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالى عدد المشروعات بالإضافة إلى منح بإجمالى 373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية اتاحت 3.5 مليون يومية عمل بلغت نسبة فرص العمل الموجه للمرأة 56% من إجمالى يوميات العمل.