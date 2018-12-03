شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع إزالة مخالفات البناء والعقارات غير المرخصة بشارع طلعت حرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاثنين، أعمال الإزالة التي تتم بشارع طلعت حرب بحي شمال الجيزة للتأكد من إزالة مخالفات البناء والعقارات غير المرخصة حتى سطح الأرض.

وحرص «راشد» على تفقد موقع الإزالات والوقوف على نسب تنفيذ الإزالة للانتهاء منها والبدء في إزالة مخالفات مباني أخرى.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف وتركيب الانترلوك لعدد من الشوارع الهامة بالحي منها متفرعات شارع الأقصر، مؤكدا أن المحافظة تتوسع في رصف الشوارع الفرعية والضيقة والتي تم الانتهاء من إدخال كافة المرافق بها وذلك للتسهيل على المواطنين.

محافظ الجيزة يتابع الإزالات بطلعت حرب

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها رافقه خلالها محمد نور رئيس حي شمال الجيزة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حيث تابع أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من منزل كوبري الساحل وحتى وزارة الري بكورنيش النيل ورفع كفاءة شارع المطار أسفل كوبري أحمد عرابي.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال رصف طريق الليبني بدءا من نطاق مركز ومدينة كرداسة وحتى مسجد الشاعر، لافتا إلى أنه تم توجيه رئيس مركز ومدينة كرداسة بمتابعة الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف في الجدول الزمني المحدد له.