شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مد العمل بمكاتب التموين حتى 4 مساءً لاستقبال تظلمات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، توجيها وزاريا رقم 33 لسنة 2018 بشأن إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين غير المستكملة لبعض البطاقات التي بها أخطاء في البيانات.

وأكد التوجيه الوزاري أنه حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبحث تظلمات المواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين بالبطاقات التموينية الخاصة بهم ،نتيجة عدم قيامهم بعملية التحديث خلال الفترة التي حددتها الوزارة، وانه تيسيرا على المواطنين يتم مد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين وذلك من خلال دورة العمل المقررة.

وأضاف التوجيه الوزارى: «يتقدم المواطن الذي تم حذف فرد أو أكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به، ويقوم بملئ الاستمارة خدمة بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيده بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين بالبطاقة وتقديمها إلى مكاتب التموين كذلك مدون بها رقم التليفون المحمول على ان يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

كما يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص ويقوم مركز معلومات الانتاج الحربى برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التي تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول، وأن يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض في موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.