شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنًا مع «100 مليون صحة».. المركز الأوليمبي يفتح أبوابه للجماهير للكشف عن فيروس سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتح جميع المنشآت الرياضية بمختلف المحافظات للمساهمة في حملة الـ100 مليون صحه والتي أطلق مبادرتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية السكر والضغط والسمنة بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وشهد المركز الأوليمبي للمنتخبات الوطنية بالمعادي إقبالاً كبيراً من أهالي المنطقة والتي تضم المعادي والبساتين وما حولهما بجانب الرياضيين وأسرهم.

وأكد «صبحي» أن الوزارة ساهمت في هذه الحملة بشكل كبير وتم فتح أبواب مراكز الشباب والمنشآت الرياضية في خدمة الأهالي، حيث استقبل 103 مراكز شباب و31 نادى رياضي في 11 محافظة المواطنين للكشف المبكر عن أمراض فيرس سي والأمراض الأخرى غير السارية.

المركز الأوليمبي بالمعادي يفتح أبوابه للجماهير للكشف عن فيروس سي

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر تسخير جميع إمكانيات الوزارة من مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة للمواطنين مجاناً بما في ذلك صالات الجيم والملاعب وغيرها تسهيلاً على المواطنين ومساعدتهم في تأهيلهم بدنياً لمواجهة الأمراض، كما تم توفير متطوعين ومنظمين للحملة بجانب الاستعانة بالقوى البشرية التابعة لإدارة الطب الرياضي، كما استعدت الوزارة بحملة لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأمراض والسرعة في المشاركة وعمل التحليل اللازم لجميع افراد الأسرة من خلال متخصصين بمشاركة وزارة الصحة سوف يتواجدون طوال اليوم بمراكز الشباب المعلن عنها، وذلك مع انطلاق المبادرة القومية بمراكز الشباب للتصدي لأمراض السمنة – الضغط والسكر – أمراض الكبد – والصحة العامة .

فيما تم تحديد المحافظات التي يتم تنفيذ المرحلة الثانية للحملة وهى القاهرة (عدد 41 مركز شباب و3 أندية) – الإسماعيلية (عدد 28 مركز شباب و3 أندية) – شمال سيناء– البحر الأحمر – كفر الشيخ ( عدد 12 مركز شباب و3 أندية ) – المنوفية – بنى سويف (عدد 14 مركز شباب ونادى واحد) – سوهاج (عدد 3 مركز شباب) – أسوان (عدد 2 مركز شباب) – الأقصر .