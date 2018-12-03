شكرا لقرائتكم خبر عن السيد البدوي يجمد عضويته في حزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، عن تجميد نشاطه داخل بيت الأمة في خطاب رسمي أرسله إلى الحزب، الإثنين، ولم يسرد البدوي في خطابه سوى أنه يتشرف بإعلام الحزب بتجميد نشاطه وفقا لنص المادة السابعة من لائحة الحزب.
كان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد أحال «البدوي» للتحقيق في 23 من شهر نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بترويج شائعات ضد الحزب وعلاقته بقيادات في «الوفد» طعنت في نتيجة الانتخابات والأمور المالية للحزب.
يذكر أن الوفد أصدر قرار فصل 6 من أعضائه بدعوى خروجهم على الالتزام الحزبي، وسعيهم لهدم الحزب وبنيانه، فيما أعلن الأعضاء المفصولون لجوءهم إلى القضاء، وتم تكليف مكتب محاماة لرفع دعوى ضد رئيس الحزب، معتبرين أن قرار فصلهم «باطل».
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