شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإماراتى يزور جناح الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار منذ قليل السيد محمد بن حمد أحمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، وكان فى استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وتعرف السيد محمد البواردى، على إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وكيفية التعاون المشترك بين الجانبين.
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