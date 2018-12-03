شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جناح مصر بمعرض إيديكس يتزين بمنتجات الصناعة الحربية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز الجناح المصرى فى معرض ايديكس 2018، بالعديد من المنتجات التى تميز الصناعة الحربية الوطنية المصرية، والذى يشارك ضمن فعاليات معرض ايديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية، والمقام فى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح المعرض وسط حضور رؤساء وفود الدول المشاركة، كما تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "مصر القوة والسلام".

وحضر المراسم، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد منرجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، و7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربى من الدول الصديقة.



































