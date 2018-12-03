شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مستريح استولى على 27 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة، من ضبط مدرس لقيامه بالإشتراك مع ربة منزل بالاستيلاء على 27 مليون و700 ألف جنيه من عدد كبير من المواطنين بقصد توظيفها فى الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من عدد من المواطنين إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بقيام مدرس وربة منزل بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بقصد توظيفها إلا أنهما استوليا على أصل المبلغ والأرباح.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، وأسفرت الجهود عن ضبط "محى الدين ص م م" 57 سنة مدرس لقيامه بالإشتراك مع "نصره ه خ" للاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بإجمالى مبلغ "27.700.000"، من بعض المواطنين لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.