شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع لالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية عن تسلم مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

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المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

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