شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاضرات حول "الطقس الدينى كظاهرة إنسانية" فى بيت السنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع بيت السنارى 3 محاضرات حول "الطقس الديني المقدس كظاهرة إنسانية" في إطار الموسم الثقافي القبطي التاسع بالقاهرة. وقال الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية – في تصريح له – إن المحاضرات تم عقدها ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة بعنوان "الطقس الديني المقدس كظاهرة انسانية " فينومينولوجيا"، وألقاها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

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