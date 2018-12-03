شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد يوجه الشكر لابنة ولى عهد أبو ظبى لمجهودها فى مبادرات عام زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الامارات العربية المتحدة احتفالاتها بـ "اليوم الوطنى الإماراتى"، والذى حل أمس الأحد 2 ديسمبر، حيث أقيمت الاحتفالات أمس فى الامارات السبعة بمناسبة ذكرى قيام دولة الاتحاد.

وبهذه المناسبة، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشكر لمريم ابنة الشيخ محمد بن زايد على مجهودها فى هذا اليوم .

وقال بن راشد، "أحد الجنود المجهولين في عام زايد .. ابنتي مريم بنت محمد بن زايد ... عملت على انشاء "صرح المؤسس" .. والكثير من مبادرات عام زايد ... واختتمت عملها يوم أمس بحفل وطني ضخم ورائع حرك فينا المشاعر بذكرى زايد .. شكراً مريم .. والعمل بصمت من أجل الوطن هي صفة من أبيك"



بن راشد

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع