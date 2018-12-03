مصر | ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بنطاق محافظتي الدقهلية والشرقية. وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمـــن الدقهلية، قيام عامل وشقيقه "مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة. وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بدوائر مراكز شرطة "دكرنس، المنصورة، والحسينية بالشرقية" وأرشدا عن المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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