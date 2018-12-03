مصر | ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص في سرقة المساكن

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تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بعد ارتكابهم 5 وقائع. وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمـــن بورسعيد قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن عن طريق الدخول من النافذة. وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدائرتي قسمي شرطة "الضواحي، والزهور"، وبإرشإدهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (مجموعة من المشغولات الذهبية - و8 هواتف محمولة).

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