مصر | 'حاميها حراميها'.. سقوط موظف بالسجل المدني وبحوزته 3 بطاقات شخصية وأقراص مخدرة

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تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، اخطارا مفاده أنه حال تواجد الرائد وائل فرغل الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بالقول الأمني بطريق "القاهرة الفيوم" بميدان عبدالمنعم رياض، لمتابعة الحالة الأمنية، وبفحص السيارات، تم الاشتباه في قائد سيارة، وتبين أنه يدعي عاصم. ج.ع، موظف بالسجل المدني، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 35 قرص مخدر، 21 ألف جنيه مصري، 1400 عملات اجنبية مختلفة، خنجر، 3 بطاقات تحقيق شخصية بإسمه تحمل 3 عناوين مختلفة.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الفيوم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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