مصر | 'حاميها حراميها'.. سقوط موظف بالسجل المدني وبحوزته 3 بطاقات شخصية وأقراص مخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'حاميها حراميها'.. سقوط موظف بالسجل المدني وبحوزته 3 بطاقات شخصية وأقراص مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في القبض على موظف بالسجل المدني وبحوزته 3 بطاقات شخصية، 35 قرص مخدر و21 ألف جنيه، وأخطر مدير أمن الفيوم بالواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، اخطارا مفاده أنه حال تواجد الرائد وائل فرغل الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بالقول الأمني بطريق "القاهرة الفيوم" بميدان عبدالمنعم رياض، لمتابعة الحالة الأمنية، وبفحص السيارات، تم الاشتباه في قائد سيارة، وتبين أنه يدعي عاصم. ج.ع، موظف بالسجل المدني، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 35 قرص مخدر، 21 ألف جنيه مصري، 1400 عملات اجنبية مختلفة، خنجر، 3 بطاقات تحقيق شخصية بإسمه تحمل 3 عناوين مختلفة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الفيوم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

