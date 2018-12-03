مصر | "تموين الجيزة": إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تموين الجيزة": إغلاق 10 منشآت بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 60 قضية مخالفة تنوعت في ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 إنتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

