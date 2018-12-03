مصر | تنفيذ العديد من قرارات الإزالة بالمحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث نسقت العديد من الأجهزة الأمنية مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الري والصرف. وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 239 قرار إزالة تعديات متنوعة. مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ 44 قرار إزالة متنوعة. مديرية أمن الإسكندرية: تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة متنوعة. مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ (187) قرار إزالة متنوعة. مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (95) قرار إزالة متنوعة. مديرية أمن بني سويف: تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة. مديرية أمن قنا: تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.



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