مصر | ضبط كهربائي بحوزته كمية من الحشيش بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كهربائي بحوزته كمية من الحشيش بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، القبض على كهربائي بحوزته 4 قطع كبيرة من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وأخطر مدير أمن الفيوم بالواقعة.

وكان تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا مفاده أنه حال تواجد الرائد وائل فرغل الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، بالقول الأمني بطريق "القاهرة-الفيوم" بميدان عبدالمنعم رياض، وتلاحظ له قدوم أحد الأشخاص مترجلا، وتم الاشتباه به، وبسؤاله قرر أنه يدعي "أحمد.خ.س"، 29 سنة، كهربائي، وبالكشف الجنائي عنه تبين أنه هارب من حكم قضائي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، والحكم الصادر ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الفيوم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

