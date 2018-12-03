أخبار مصر | حملة "دعم مرضى المحامين" تستنكر تصريحات سامح عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "دعم مرضى المحامين" تستنكر تصريحات سامح عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت حملة "دعم ومساندة مرضى المحامين" ردا على تصريح النقيب العام سامح عاشور، بشأن رفع سقف العلاج للحالات الحرجة، بان تلك المبالغ لا تكفى ولا تلبى احتياجات الخدمة العلاجية من أطباء وأدوية وأشعة وتحاليل بكافة أنواعها.

وطالبت الحملة بزيادة تلك المبالغ لتكون ( 250) ألف جنيها لزراعة الكبد ( 150) ألف جنية للقلب المفتوح و( 150) ألف لمرضى السرطان مع استفادة المريض من المبلغ المحدد له كاملا فى أي مصدر إنفاق خاص بعلاجه ودون تقسيم للمبلغ على أوجه العلاج المختلفة.

وكان أعلن نقيب المحامين خلال افتتاح دورة معهد المحاماة بالمنوفية عن زيادة فى معاش وعلاج المحامين ليكون المعاش من يناير 2019 الحد الأقصى 2000 جنية، بواقع ٥٠ جنية عن كل عام اشتغال ومع زيادة دورية ٥ ٪، وفى العلاج سيتم رفع مساهمة النقابة في عمليات زراعة الكبد من ٥٠ ألف إلى ١٠٠ ألف، والقلب المفتوح من ٣٥ ألف إلى ٥٠ ألف، والأمراض السرطانية من 35 ألف إلى 50 ألف.