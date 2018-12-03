أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يهنئ ذوي الاحتياجات في يومهم العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يهنئ ذوي الاحتياجات في يومهم العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المجلس القومي لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحتفل به العالم، تأكيدا منه على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات.

وتوجه الدكتور أشرف مرعي، بالتحية للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور المتميز الذي يقومون به في النهوض بالمجتمع، مشيرًا إلى أن عملية تمكينهم ودمجهم في المجتمع تثبت للجميع أنهم عنصر فعال وشريك أساسي في الاقتصاد الوطني والناتج القومي ؛ نظرًا لما تمثله شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة من نسبة كبيرة من أبناء المجتمع تصل إلى 11%.

وأكد المشرف العام على المجلس، أن الدولة المصرية تولي اهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمة الجميع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وأن توجه القيادة السياسية هو الاهتمام بهم.

وأوضح أن النواة الأولى كانت خروج القانون رقم (10) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النور؛ والذي يعتبر الركيزة الأساسية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في المجتمع، لافتًا إلى أن العام المقبل سيحظى الأشخاص ذوي الإعاقة فيه بمزيد من الرعاية والاهتمام لإدماجهم في المجتمع وتعظيم دورهم في مجال التنمية المجتمعية، للمساهمة في الاقتصاد الوطني.