أخبار مصر | تعرف على طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على جميع أنحاء البلاد نهارا بارد ليلا. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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